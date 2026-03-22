Clair Obscur: Expedition 33 Autor nutzt keine KI, um beim Storytelling zu helfen: "Der ganze Sinn des Schreibens ist es, auszudrücken, was ich im Kopf habe"

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Wenn Führungskräfte all die menschliche Arbeit betrachten, von der sie glauben, dass sie durch KI ersetzt werden kann, scheint die narrative Bemühungen ganz oben auf dieser Liste zu stehen. Obwohl die Spieler bewiesen haben, dass eine gute Geschichte genauso wert sein kann wie großartiges Gameplay, könnten einige Autoren, die in eine unklare, KI-geprägte Zukunft eintreten, die Technologie annehmen.

Jennifer Svedberg-Yen, die Hauptautorin von Clair Obscur: Expedition 33, gehört nicht zu diesen Autorinnen. Im Gespräch mit GamesRadar+ auf der GDC sagte sie, dass sie zwar an der technischen Seite der KI interessiert sei, ihr aber nicht helfen könne, bessere Geschichten zu erschaffen.

"Aus Schreibperspektive ist es für mich in meiner persönlichen Arbeit nicht wirklich nützlich. Das ist nicht Teil meines Arbeitsablaufs", erklärte sie. "Schreiben ist Teil der Freude, es ist auch Teil des Schmerzes. Man sagt, es gibt zwei Arten von Autoren: diejenigen, die schreiben, inspiriert und motiviert sind und es genießen. Und dann gibt es Autoren, die durch den Schmerz hindurch schreiben. Ich glaube, ich schreibe durch den Schmerz."

Dieser Schmerz ist etwas, von dem Svedberg-Yen weiß, dass er für den Schreibprozess "lebenswichtig" ist. "Tatsächlich zu verarbeiten, was die Figuren fühlen, zu verarbeiten, was sie sagen würden, darüber nachzudenken, wie sich die Emotionen in mir anfühlen, und dann die Figuren und wer sie sind zu verstehen, das in ihre Worte zu übersetzen und die Wahrheit in diesem Moment zu finden. Ich weiß nicht, wie man das mit KI macht."

"Der ganze Sinn des Schreibens ist es, das auszudrücken, was ich im Kopf habe. Rechts? Sie soll als Autoren unseren Standpunkt, unser Verständnis der Welt ausdrücken und etwas über unsere persönliche, gelebte Erfahrung vermitteln, die durch diese Figuren in diesem fantastischen Szenario kanalisiert wird", fuhr sie fort. "Ich habe das Gefühl, dass man das Risiko eingeht, etwas davon zu verlieren, wenn es im Grunde durch eine Black Box läuft, in der man nicht unbedingt alle Wege verstehen kann, wie KI von A nach Z kommt."

KI vereinfacht den Erzählprozess so sehr, dass ihr im Grunde Menschlichkeit, Gewicht und Emotion fehlt. Es ist ein gültiges Argument, aber eines, das vielleicht nicht von denen verstanden wird, die den Schmerz teilen, Figuren von Grund auf neu zum Leben zu erwecken.

Wenn Sie mehr über den Schreibprozess hinter Clair Obscur: Expedition 33 erfahren möchten, lesen Sie unser Interview mit Jennifer Svedberg-Yen hier.