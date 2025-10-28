Civilization VII Testmethode zum Ignorieren des Ages-Systems

HQ

Civilization VII hatte einen etwas schwierigen Start mit seiner Fangemeinde. Während viele Spieler der 4X-Strategie an der Idee interessiert waren, ein Spiel in drei Zeitalter aufzuteilen, waren die Zeitalter einfach nicht das, was sie sein sollten, als es darum ging, eine Kampagne in Civ VII durchzuspielen.

Entwickler Firaxis hat das zur Kenntnis genommen, und in einem neuen Update, das auf seiner Steam-Seite veröffentlicht wurde, sagt das Team, dass sie an einer Möglichkeit arbeiten, das Spiel vollständig als eine Zivilisation zu spielen, anstatt dass man sich mit jedem Zeitalter ändert.

Das Wechseln der Zivilisationen sollte eine Möglichkeit sein, den Spielstil anzupassen oder nicht das Gefühl zu haben, dass eine Zivilisation an einem Punkt stark, aber an einem anderen schwach sein würde. Obwohl dieses Experiment mit der Erfolgsformel von Civilization mutig war, sind die Fans immer noch nicht davon überzeugt.

Wenn ihr immer noch mehr aus Civilization VII herausholen wollt, bestätigt Firaxis im selben Update-Beitrag die Funktionen des kommenden Updates 1.3 sowie eine kostenlose Reihe von Inhalten für Spieler, die vom 4. November bis zum 5. Januar 2026 ins Spiel kommen.