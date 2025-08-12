Civilization VII hat einen „langsamen Start" hingelegt, sagt der CEO von Take-Two

HQ

Civilization VII wurde Anfang dieses Jahres veröffentlicht, und trotz der hohen Erwartungen an den neuesten Teil einer der weltweit größten Strategiespielreihen hat es aufgrund von Bugs und fehlenden Features nun ausgeglichene Rezensionen auf Steam erhalten. Es besteht jedoch Hoffnung, dass Civ 7 sich noch verbessern kann.

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, ist einer der Menschen, die dem Titel positiv gegenüberstehen. Im Gespräch mit IGN gab er zwar zu, dass er einen "langsamen Start" hatte, glaubt aber nicht, dass Civilization VII im Vergleich zu anderen Einträgen in der Serie eine Enttäuschung ist.

"Ich denke, das Wichtigste ist, dass Civ schon immer ein langsames Abbrennen war. Es war schon immer ein Titel, der - ich glaube nicht wirklich an die Long-Tail-Theorie des Unterhaltungsgeschäfts - aber Civ ist ein Beispiel für diese Theorie. Und im Moment stimmen unsere Prognosen für den Lebenszeitwert des Titels sehr gut mit unseren ursprünglichen Erwartungen an den Titel überein", sagte Zelnick. "Obwohl wir einen langsamen Start hatten und Änderungen vornehmen mussten - und es werden noch weitere Änderungen kommen - habe ich das Gefühl, dass die Akzeptanz bei den Verbrauchern immer besser wird und wir uns mit dem Titel wirklich gut fühlen. Ich denke, dass es im Laufe der Zeit seinen Platz in seinem zivilisatorischen Pantheon auf sehr erfolgreiche und glaubwürdige Weise einnehmen wird."

Civilization VI hatte auch einen etwas langsamen Start, änderte aber schnell die Wahrnehmung und ist auch heute noch eines der meistgespielten Strategiespiele. Wir müssen sehen, ob Civilization VII eine ähnliche Erlösungsgeschichte bieten kann.