Civilization VII bleibt historisch genau, zeigt sich aber flexibel bei politischen Linien

Civilization war schon immer eine Serie, die sich ihrer Geschichte widmete. Während man natürlich die Geschichte in einem bestimmten Spiel nach Belieben ändern kann, wird man beispielsweise George Washington nicht an der Spitze der chinesischen Zivilisation sehen.

Allerdings wird es in den kommenden Civilization VII einige große Veränderungen bei den Führungskräften geben. Im Gespräch mit Executive Producer Dennis Shirk haben wir gefragt, wo die Grenze zwischen einem historisch realistischen Spiel und einem, das Firaxis die gewünschten Änderungen ermöglicht, gezogen wird.

"Es ist immer noch sehr wichtig, es strikt innerhalb historischer Grenzen zu halten, egal was es ist. Wo es politische Linien gibt, dort sind wir flexibel", sagte Shirk. "Es gibt so viele große, wichtige Persönlichkeiten in der ganzen Geschichte, die sich nie für Politik interessiert haben. Benjamin Franklin, wenig Interesse an Politik, hauptsächlich Wissenschaftler, großer Wissenschaftsführer... Indem wir diese einbeziehen, beziehen wir nicht nur die Breite unserer Vielfalt in Bezug auf die Arten von Menschen, Persönlichkeiten und Kulturen ein, die wir repräsentieren können, sondern lassen die Spieler auch ein bisschen mehr Spaß mit Was-wäre-wenn-Szenarien haben."

Civilization VII ermöglicht es dir auch, deine Zivilisation zu wechseln, wenn du in ein neues Zeitalter eintrittst. Wenn Sie mehr über Altersübergänge erfahren möchten, sehen Sie sich das vollständige Interview unten an:

Civilization VII erscheint am 11. Februar 2025 für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC.