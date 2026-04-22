City 20 unterscheidet sich von anderen Städtebauern, indem es NPCs anbietet, die "Bedürfnisse haben"

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Wenn es um Städtebauspiele und Simulationsspiele geht, fühlt es sich oft so an, als agiere der Spieler wie ein Gott, der wenig Sorgfalt oder Notwendigkeit hat, den Bedürfnissen der Bewohner gerecht zu werden. Für die Leute bei Untold Games war dies ein Bereich, in dem sie Potenzial sahen, ihren Titel City 20 von den Konkurrenten abzuheben, indem sie NPCs mit echten Bedürfnissen und Persönlichkeiten entwerfen.

Zu diesem Thema haben wir kürzlich mit Mitgründerin Elisa Di Lorenzo während unseres Aufenthalts beim New Game Plus-Event des London Games Fest gesprochen, bei dem wir ein wenig mehr über diesen großen Fokus auf authentische und charismatische NPCs erfahren konnten.

"Wir haben derzeit, glaube ich, etwa 80 NPCs im Spiel, und sie sind komplett simuliert. Sie müssen also im Grunde genau wie der Spieler leben und überleben. Sie haben also ihre eigenen Bedürfnisse, Routinen, Aufgaben und so weiter. Und was sie tun, hängt auch davon ab... Ich meine, sie werden von Wünschen angetrieben. Also tun sie Dinge, weil sie bestimmte Dinge tun wollen."

Di Lorenzo gab dann ein Beispiel, wie das im Spiel funktionieren kann, und erklärte: "In vielen Spielen sind NPCs einfach nur für dich da. Du machst deine Sachen und, weißt du, so nach dem Motto: Oh... der Laden ist geöffnet, der Laden hat die Dinge, die ich brauche, und so weiter. Aber wenn ein Charakter nicht da ist, wird dieser Charakter nicht unbedingt zu Hause sein. Vielleicht machen sie etwas anderes. Es gibt Charaktere, die bestimmte Dinge mögen, wie Pilze, und dann sucht der Typ, der Pilze mag, im Wald nach Pilzen, wenn er nicht arbeitet, weißt du, so etwas in der Art."

Dies stellte Untold Games natürlich einige Herausforderungen mit sich, was das Balancieren angeht, wobei Di Lorenzo hinzufügte: "Es ist für uns auch eine Herausforderung, das Spiel auszubalancieren, denn während der Spieler Bedürfnisse hat, haben die NPCs auch Bedürfnisse. Manchmal konkurriert man mit NPCs um Ressourcen. Vielleicht muss ich zum Schmied gehen und ein paar Sachen kaufen, und vielleicht ist es ausverkauft, weil der Bestand nicht einfach ab und zu aufgefüllt wird. Der Schmied muss alles bauen. Sie werden also Ressourcen und Ähnliches brauchen.

"Wir finden es interessant und ein bisschen herausfordernd. Und auch, weil du potenziell Einfluss auf die NPCs haben kannst, weil du ihnen helfen oder sie auf irgendeine Weise sabotieren kannst. Du hast also auch Einfluss auf das tatsächliche Leben der NPCs, je nachdem, was du tust."

City 20 befindet sich derzeit im Early Access auf dem PC und hat zuletzt sein 0.9-Update veröffentlicht. Es ist unklar, wann Untold den vollständigen Start erwartet, aber Di Lorenzo hat uns mitgeteilt, dass das Ziel ist, 2027 zu debütieren. Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an.