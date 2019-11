Ciris Tattoo: CD Projekt Red über versäumte Chancen in The Witcher 3

Obwohl The Witcher 3: Wild Hunt eines der bekanntesten Spiele der jüngsten Zeit ist, hat Jakub Szamalek, einer der Hauptautoren des Werks, kürzlich im Gespräch mit dem PC-Gamer-Magazin Bedauern geäußert. Er bedauert es in der Produktion des Rollenspiels auf einige Dinge nicht näher eingegangen zu sein. Als Beispiel nennt der Entwickler ein Rosentattoo, das in den Originalwerken von Andrzej Sapkowski auf Ciris Jugendzeit und die Verbundenheit zu ihrem damaligen Partner Mistle hindeutet. Szamalek bereut es auch viele Jahre später noch, für solche Kleinigkeiten damals keine Zeit gehabt zu haben:

"Es war nicht wirklich Platz für das Ausbreiten dieser komplexen Episode in Wild Hunt und das ist eine Schande", so der Writer. "In diesem Moment ihres Lebens gab Ciri ihrer dunkleren Seite nach und folgte ihren schlimmsten Instinkten. Diesen Übergang und die anschließende Reue zu zeigen, das hätte eine großartige Geschichte geschaffen."

The Witcher 3: Wild Hunt zeigt dieses Tattoo an einer Stelle kurz, geht aber nicht näher darauf ein. Szamalek erklärt jedoch, dass dieses Thema "vielleicht etwas [sei], das wir in Zukunft noch einmal besuchen werden". Momentan arbeitet CD Projekt Red an Cyberpunk 2077, aber es ist beruhigend zu hören, dass sie offen dafür sind, verschiedene Teile des Witcher-Universums in Zukunft erneut zu erkunden. Die kommende Netflix-Serie basierend auf den Werken von Sapkowski läuft im Dezember an und verspricht, Fans von Geralt, Ciri und Co zu unterhalten (gerade wurde eine zweite Staffel davon bestätigt). Ob Ciris Tattoo dort eine größere Rolle spielen wird?

