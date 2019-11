Netflix kündigt Season 2 der The-Witcher-Serie an

Noch bevor wir ab dem 20. Dezember auf Netflix in ein neues Abenteuer des Hexers Geralt von Riva eintauchen dürfen, hat der US-Streaming-Dient eine zweite Staffel ihrer bald startenden The-Witcher-Serie bestätigt. Drehbuchautorin Lauren Schmidt Hissrich, die bereits sieben Staffeln geplant hat, freut sich, "dass die Zuschauer schon jetzt Gewissheit haben, nach der ersten Staffel wieder in die Welt von The Witcher eintauchen zu können". 2021 werden die Schauspieler Henry Cavill, Anya Chalotra und Freya Allan in ihren Rollen als Geralt, Yennefer und Ciri zurückkehren. Im nächsten Jahr sollen die Dreharbeiten für acht weitere Folgen beginnen.