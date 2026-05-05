Christopher Nolans The Odyssey sieht im neuen Trailer epischer denn je aus

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Es gibt nur wenige Geschichten, die bekannter sind als The Odyssey. Die Geschichte von Odysseus' langer Heimreise wurde über Tausende von Jahren erzählt, und nun hofft Christopher Nolan, sie für ein filmisches Erlebnis zu adaptieren, das seinem historischen Status würdig ist. Im Juli dieses Jahres werden wir uns den Film selbst ansehen, aber davor haben wir noch einen neuen Trailer, den wir uns anschauen können.

Im Trailer bekommen wir ein viel besseres Bild von der Geschichte, die wir in dieser Adaption von The Odyssey erleben werden. Leute, die mit der Originalgeschichte vertraut sind, werden hier vieles erkennen, aber es gibt auch einige Unterschiede zu bemerken. Insbesondere scheint Robert Pattinsons Figur des Antinous die Hauptantagonistin des Films zu sein, während der Rest von Penelopes Verehrern eher wie seine Kumpanen ist.

Dass Penelope und Telemachos ihr Zuhause verteidigen, während Odysseus weg ist, wird wahrscheinlich eher eine Nebenhandlung sein, da Nolan uns das Spektakel der griechischen Mythologie auf die große Leinwand zeigen möchte. Davon bekommen wir auch im Trailer reichlich, wenn wir riesige Soldaten in silberner Rüstung, riesige Strudel und einen Blick auf einen menschenfressenden Zyklopen sehen.