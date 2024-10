Christopher Lee kehrt als Saruman in The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim zurück

HQ

Wir haben Ihnen bereits gesagt, dass ein Animationsfilm basierend auf Der Herr der Ringe in Arbeit ist, der The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim heißt. Nun wurde einer der Synchronsprecher bekannt gegeben - und es ist etwas überraschend Christopher Lee.

Lee spielte in seinem langen Leben viele ikonische und oft böse Charaktere, jedes Mal mit beeindruckenden Ergebnissen, sei es Dracula, Francisco Scaramanga (der Bösewicht in Der Mann mit dem goldenen Colt) oder Count Dooku (Star Wars-Filme Angriff der Klonkrieger und Die Rache der Sith). Aber... Am bekanntesten ist er natürlich als Saruman, der verräterische Zauberer in Der Herr der Ringe.

Aber Lee starb leider 2015, ist das also eine KI-Imitation, die auf uns wartet? Nein, es stellt sich heraus, dass das Studio mit Lees Nachlass gesprochen und die Erlaubnis erhalten hat, Filmmaterial aus dem Hobbit zu verwenden, das es nie in die Filme geschafft hat. Produzentin Philippa Boyens hatte folgendes gegenüber TheOneRing zu sagen (transkribiert von ScreenRant):

"Als wir uns an Gitte wandten, Lady Lee, die leider nicht mehr unter uns weilt... Sie sagte das, was Peter [Jackson] meiner Meinung nach in seinem Herzen fühlte, nämlich dass Sir Christopher das gewollt hätte. Und so gingen wir in seine Platten, ich ging zurück und hörte seine Stimme, nicht nur die Zeilen, sondern sprach mit uns, während wir sie aufnahmen. Und wir haben es auf einer Zeile aus dem Hobbit basiert, die lautet: "Brauchen Sie Hilfe, Mylady?" Eine Version dieser Zeile.

Und wir dachten, okay, das ist eine Zeile, wir können sehen, wie viele Takes er davon gemacht hat. Können wir es verwenden? Können wir eine neue Lesart dazu finden und es ein wenig ändern? Und das haben unsere brillanten Jungs getan. Aber es ist ein authentisches Stück Christopher Lee-Performance, auf dem es basiert."

Boyens scheint selbst überrascht gewesen zu sein, dass es so viel brauchbares ausrangiertes Material gab, und war bereit, einen anderen Schauspieler die Rolle des Saruman übernehmen zu lassen. Jetzt wird es der echte Deal sein, den wir ein letztes Mal zu hören bekommen - und wir geben gerne zu, dass uns allein dieses kleine Detail besonders gespannt darauf macht, The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim zu sehen, der im Dezember in die Kinos kommt.