Chris Hemsworth räumt mit den Bedenken über einen Abgang als Thor im Marvel Cinematic Universe auf

HQ

Kürzlich veröffentlichte Chris Hemsworth ein Statement, etwa zur gleichen Zeit, als bekannt wurde, dass der Star in der kommenden Avengers: Doomsday als Thor auftreten würde, eine Aussage, die darauf hindeutete, dass seine Zeit als stärkster Avenger zu Ende ging. Dies geschah auch, als ein Gerücht die Runde machte, dass Marvel die beiden kommenden Avengers-Filme als eine Möglichkeit erwägte, Hemsworths Thor zu verabschieden, aber vielleicht wurde all dies falsch interpretiert.

In einem kürzlichen Interview mit The Hollywood Reporter behauptete Hemsworth, dass die Aussage einen "falschen Eindruck" erweckte, da sie dazu gedacht war, seine Vergangenheit als Thor zu feiern, während er auf die nächste Etappe der Reise blickte.

Hemsworth erklärt ausführlich: "Ich wurde von ein paar Leuten danach gefragt, und jemand in meinem Team sagte: 'Ugh, wir haben hier einen falschen Eindruck erweckt.' Wir haben keine Schadensbegrenzung betrieben; Es war keine Schadensbegrenzung erforderlich. Aber es wurde viel in wenig hineininterpretiert. Ich war [bereits] dabei, ein weiteres Kapitel dieser Figur zu beginnen, und diese Reise war der größte Teil meiner Karriere. [Das Video] war also ein Moment der Dankbarkeit, und es war nichts anderes. Aber es wurde definitiv missverstanden und auf eine andere Art und Weise wahrgenommen."

Vielleicht wird Thor also so schnell nirgendwo hingehen, und vielleicht können wir uns auf viele weitere Abenteuer mit Hemsworths nordischem Gott freuen. Möchten Sie mehr von Thor im MCU sehen?