Gerücht: Marvel will Avengers: Doomsday und Secret Wars als großen Abschied für Chris Hemsworths Thor verwenden

Es gibt nur noch eine Handvoll der ursprünglichen Avengers in Betrieb. Robert Downey Jr.'s Iron Man ist tot in der Haupt-Timeline Marvel Cinematic Universe, Chris Evans' Captain America ist in den Ruhestand gegangen und ist jetzt eigentlich Rentner, und Scarlett Johanssons Black Widow ist auch schon lange tot, so dass nur noch Jeremy Renners Hawkeye, Mark Ruffalos Hulk und Chris Hemsworths Thor übrig bleiben. Aber es scheint, als ob auch die Tage für einen dieser Charaktere zu Ende gehen könnten, denn ein neues Gerücht deutet darauf hin, dass Avengers: Doomsday und Secret Wars der große endgültige Abschied für die stärksten Avenger sein könnten.

Einem neuen Bericht von The Cosmic Circus zufolge könnte Hemsworths Thor in den letzten Zügen liegen. In einem Q&A-Artikel wird erwähnt, dass das aktuelle Gerücht vorsieht, dass dieser Kern-Thor nach den nächsten beiden Ensemble-Bemühungen in den Ruhestand geht, aber dass Thor als Charakter in Zukunft auf eine andere Art und Weise zurückkehren könnte, zum Beispiel als Teil der Thor Corps.

"Nach dem, was wir gehört haben, wird Thor irgendwann während dieser Filme wieder mit Loki zusammenkommen. Und er wird im Grunde einer der letzten verbleibenden OG Avengers sein. Unser Freund Alex Perez hat ein Gerücht gehört, dass Marvel Chris Hemsworths Thor in diesen Filmen auf epische Weise gebührend verabschieden wollte, wobei Quellen auf New Avengers (Vol. 3) #32 als Inspiration hinwiesen.

"Obwohl es genau in diesem Moment das Ende von Chris Hemsworths Thor sein könnte, schließt das die Möglichkeit einer Rückkehr der Figur nicht aus, da ihm auch gesagt wurde, dass das Thor Corps sowie andere Teile von Thors Mythologie aus den Comics für Secret Wars und darüber hinaus adaptiert werden."

Wenn man bedenkt, dass Hemsworth Thor schon seit über 15 Jahren spielt, wenn Secret Wars erscheint, denkst du, dass es ein guter Zeitpunkt ist, den Charakter in den Ruhestand zu schicken und weiteres frisches Blut ins MCU zu bringen?