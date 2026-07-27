Chris Claremont: "Der einzige Trick, um eine Serie erfolgreich zu machen, ist, die Leser zu bewegen"

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Im respektablen Alter von 75 könnte man meinen, er beginne, sich von einer Welt wie der heutigen zu lösen, in der alles so schnell voranschreitet, dass es unmöglich ist, mit allem Schritt zu halten. Aber natürlich gilt das nicht für Visionäre, die vor 50 Jahren nicht nur ein Medium, sondern eine ganze Kultur und die Unterhaltungsindustrie revolutioniert haben. Das ist sicherlich bei Chris Claremont der Fall, und darüber sprach er uns während seines Panels beim diesjährigen 15. Celsius 232 Festival.

Wir verdanken Claremont einen Großteil der 'Wiedergeburt' der X-Men und der aktuellen Darstellung von Mutanten in Comics – ebenso wie im Film und Fernsehen. Er war es, der Jean Grey zum Phoenix entwickelte und Wolverine seine einzigartige Persönlichkeit verlieh, die uns bis heute, viele Jahre später, fasziniert. Die Wahrheit ist, dass ein Großteil der Stärkung weiblicher Superheldinnen und ihrer Rolle als Teamleiterinnen – wie zum Beispiel Storm – ihm zu verdanken ist. Das Problem ist, dass Comics heute nicht gut genug verkauft werden, damit die Ideen eines Autors die gleiche Wirkung haben wie früher. Chris hat es so formuliert:

"Wenn es Schöpfer gäbe, die es schaffen würden, ein Publikum anzuziehen, würden die Unternehmen aus Gier einen Fehler machen. Wenn sich eine Comicserie so gut verkaufen würde – 700.000 oder 800.000 Exemplare – würde der Autor erreichen, was er sich vorgenommen hat, aber das ist nicht der Fall. Der Schlüssel ist, die Leser begeistert zu halten. Das Problem ist, dass Unternehmen wie Disney oder Ford sehr klar waren, was sie machen wollten und wie sie es machen wollten: Geld. Und das hat Vorrang vor allem anderen."

Die Charakterentwicklung in Claremonts Geschichten verlieh einigen von ihnen eine viel nuanciertere Dimension, während sie subtil Kritik am imperialistischen System einbaute und sich für individuelle Freiheit einsetzte. "Leider wird alles, wovor Steve [Englehart] oder ich in Comics Angst hatten, wahr", bemerkte er und bezog sich auf seinen Kollegen Steve Englehart, von dem wir ebenfalls hörten, dass er besonders scharf gegen die aktuelle Politik war.

Auf die Frage, wie er die aktuelle politische Situation in einem Comic darstellen würde (eine klare Anspielung auf die jüngste US-Politik und Präsident Donald Trump), lag die Antwort verborgen in einer Geschichte, die er vor Jahrzehnten schrieb: "Ich habe schon vor 20 Jahren meine Meinung darüber gegeben, wer Präsident der Vereinigten Staaten sein sollte. Ihr Name ist Kitty Pryde, und sie wäre die letzte Präsidentin der Vereinigten Staaten", sagte er lachend und bezog sich auf seine Geschichte in X-Men: The End, in der Pryde (Shadowcat) der letzte Anführer sein würde, bevor die Sentinels die Mutanten auf Erde-41001 auslöschten.