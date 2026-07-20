"Mein Captain America würde eine Revolution gegen Donald Trump anführen", sagt der legendäre Comiczeichner

Steve Englehart schreibt seit den 1970er Jahren einige unserer Lieblingscomicfiguren. Nach seinem Wechsel zu Marvel Comics arbeitete Englehart an den X-Men, The Avengers, hatte eine Zeit mit Doctor Strange, erschuf Shang-Chi mit und retconnete berühmt die Geschichte von Captain America und Bucky, um dem näherzukommen, was wir heute kennen.

Englehart schrieb außerdem eine Handlung, in der Captain America von den Vereinigten Staaten desillusioniert wird und Nomad wird. Wenn Captain America heute von Englehart geschrieben würde, hätte er eine ähnliche Handlung. In einem Gespräch bei Celsius 232 erklärte Englehart, wie sein moderner Captain America funktionieren würde, sagte aber, dass er es niemals schreiben könnte.

"Mein Captain America heute würde eine Revolution gegen Donald Trump anführen, aber ich schreibe dieses Buch nicht", sagte er. "Als ich es gemacht habe und Sachen über den Präsidenten der Vereinigten Staaten gemacht habe, war es einfach eine Comicfirma, und wir haben also nur Comics gemacht. Jetzt ist es ein Multimedia-Unternehmen, das Disney oder Warner gehört, je nachdem, mit wem man spricht. Also muss alles auf verschiedenen Ebenen viel mehr genehmigt sein, während ich damals machen konnte, was ich wollte, und es war viel einfacher. Aber wenn ich es heute tun würde, würde Captain America die Revolution anführen, aber das ist im Moment nicht meine Option."

Englehart sprach auch darüber, dass er, als er mit Comics anfing, viel mehr an den Figuren ändern konnte, weil viel weniger Zeit in der Kontinuität verbracht wurde. Um mehr von seinen Geheimnissen aus seiner legendären Karriere zu erfahren, lesen Sie unser vollständiges Interview unten: