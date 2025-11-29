Chloe Zhao würde "gerne [die Eternals ] zurückbringen"

Eternals war einer der polarisierendsten Marvel Cinematic Universe Filme, nicht zuletzt wegen der Geschichte, die er erzählte und wie der Film präsentiert wurde, sondern auch wegen der Art, wie er seit seiner Premiere behandelt wurde. Es führte massive weltprägende Ereignisse und Erzählstränge ein, die von allen anderen Marvel -Projekten danach im Grunde ignoriert wurden. Abgesehen von Captain America: Brave New World in letzter Zeit wurden die Ereignisse von Eternals im Grunde überlassen und der Zeit in Vergessenheit geraten.

Doch Regisseurin Chloe Zhao hofft, dass das nicht immer so bleiben wird, da sie äußert, dass sie gerne ins MCU zurückkehren würde, um die Geschichte der Eternals weiter auszubauen. Im Gespräch mit ScreenRant bestätigte Zhao dies, als sie erklärte.

"Es ist aus einem bestimmten Grund da, diese Art von Mythos, und diese [MCU]-Filme sind für mich eine moderne Version davon. Deshalb würde ich sie gerne zurückbringen und mehr über die Welt sprechen, in der wir leben. Ich bin wirklich stolz darauf."

Zhao kommentiert außerdem, dass die Idee der Geschichte darin besteht , "einem Pantheon von Göttern zu folgen, das die Natur der Menschheit und letztlich ihr Urteil diskutiert" und wie sie dann die Frage einführt, ob wir "einen guten Job machen? Sind wir nett zueinander? Lernen wir uns selbst gut genug kennen?"

Obwohl diese Ideen und der Film selbst einige überzeugende Prämissen hatten, wurde Eternals in der Praxis weniger gut aufgenommen – mit einem Rotten Tomatoes Critic Score von 47 % und einem besseren Audience Score von 77 %, aber einer eher mageren Kassenschlagerleistung für einen MCU-Film mit 402 Millionen Dollar.

Hast du Eternals gesehen und würdest du gerne sehen, dass die Geschichte weiter ausgebaut wird?