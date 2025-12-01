Chloe Zhao wollte ursprünglich Black Widow inszenieren, bekam aber ein Angebot Eternals

Eternals wird oft als einer der mittelmäßigeren und polarisierenderen Filme der Marvel Cinematic Universe angesehen, obwohl er einige Risiken eingeht und versucht, sich von dem typischen Stil der Superheldenfilme abzuheben. Der Film wurde von Regisseurin Chloe Zhao inszeniert, die in einem kürzlichen Interview offenbarte, dass sie zu Disney kam und Marvel Studios einen MCU-Film inszenierte, mit der Absicht, Black Widow die Führung zu übernehmen.

Der Film, der letztlich Scarlett Johanssons letzter Auftritt im MCU sein sollte, wurde letztlich von Cate Shortland inszeniert, und der Grund dafür ist, dass Terminkonflikte Zhao daran gehindert haben, den Job anzunehmen. Das bedeutete, dass ihr stattdessen Eternals übergeben wurde.

Im Gespräch mit The Ringer bemerkt Zhao: "Ich bin zuerst für Black Widow reingegangen, dann gab es einen Terminkonflikt. Und als Nate Moore, mein Produzent für Eternals, mir das Treatment zeigte, dachte ich: 'Oh, wow. Ich habe all diese Unsterblichen, wie in einem griechischen Theaterstück, um über die Menschlichkeit zu sprechen. Und dann darf ich Monster und Weltraumgötter erschaffen, richtig? Es hätte mir wahrscheinlich Angst machen sollen. Ich weiß es nicht. Ich springe meistens, bevor ich schwimmen kann."

Glaubst du, dass Black Widow Zhao besser gepasst hätte?