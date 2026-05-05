Chinesische Feuerwerksfabrik explodiert und 26 Menschen töten

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Die chinesische Region Hunan wurde durch eine kürzliche Explosion in einer Feuerwerksfabrik schockiert, die bereits eine hohe Zahl der Todesopfer gefordert hat, wobei auch Dutzende Personen bei dem Vorfall verletzt und verletzt wurden.

Wie von BBC News berichtet, explodierte das Huasheng-Feuerwerkswerk in der Gegend, wobei 26 Menschen getötet und weitere 61 Personen verletzt wurden, wobei der genaue Grund für die Explosion noch nicht geklärt ist.

Die chinesischen Staatsmedien berichteten, dass die Behörden derzeit untersuchen, was passiert ist, während mehr als 1.500 Einsatzkräfte halfen, alle im Umkreis von 1,9 Meilen um die Explosion zu evakuieren. Obwohl es weitere Neuigkeiten zu diesem Vorfall geben wird, heißt es, dass die Rettungsmaßnahmen bereits abgeschlossen sind und sieben Personen unter eingeschlossenen Trümmern befreit wurden.

Auch wenn dies wie eine erstaunliche Wendung erscheinen mag, sind solche Vorfälle in China recht häufig, wobei eine kürzliche Explosion in der Provinz Hubei im Februar zwölf Menschen tötete.