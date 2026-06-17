Chinas Solarboom geht nach einem Höhepunkt 2025 bergab

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Der sogenannte Solarboom in China hat sich 2026 nach einem historischen Jahr 2025 deutlich verlangsamt, wie Carbon Brief Anfang dieses Monats analysiert hat. Das asiatische Land hat im vergangenen Jahr bis zu 315 GW Solarkapazität hinzugefügt, was mehr als der Hälfte aller neuen Solaranlagen weltweit entspricht. Aufzeichnungen aus der Frühjahrssaison Anfang dieses Jahres zeigen jedoch, dass die neuen Installationen stark zurückgingen.

Wie in anderen Ländern wie Spanien (wobei letzteres eher mit Subventionen, Sättigung und niedrigeren Strompreisen zu tun hat), ist die Verlangsamung teilweise durch politische Unsicherheit verursacht und nicht einfach durch eine schwächere Nachfrage der Nutzer. China entfernt sich von Festpreis-Tarifen für erneuerbare Energien und hin zu einem stärker marktorientierten System, wodurch Entwickler und Banken unsicher über die Finanzierungsmöglichkeiten sind.

Nach einem herausragenden Anstieg verlagert sich Chinas Solargeschichte nun von der Expansion zur Integration. Analysten sagen voraus, dass 2026 nicht das hektische Tempo des Vorjahres erreichen wird, und es gibt ein größeres Interesse daran, bestehende erneuerbare Energieerzeugungen ins Netz zu integrieren. Die Exporte bleiben jedoch stark, da hohe Energiepreise (wiederum teilweise durch den Krieg verursacht) die weltweite Nachfrage angekurbelt haben.