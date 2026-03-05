China wird die Verteidigungsausgaben 2026 um 7 % erhöhen

HQ

China wird sein Verteidigungsbudget für 2026 um 7 % erhöhen, etwas weniger als die für 2025 geplante Erhöhung von 7,2 %, wie ein offizieller Regierungsbericht von Reuters hervorgeht. Die Entscheidung steht im Einklang mit den laufenden militärischen Modernisierungsbemühungen des Landes und den wachsenden Einsätzen in Ostasien angesichts regionaler Spannungen.

Präsident Xi Jinping hat sich das Ziel gesetzt, diese Modernisierung bis 2035 abzuschließen, mit Investitionen in fortschrittliche Raketen, Schiffe, U-Boote und Überwachungstechnologien. Die Ankündigung erfolgt während einer anhaltenden Anti-Korruptionsbekämpfung im Militär, bei der die ranghohen Generäle Zhang Youxia und He Weidong disziplinarisch bestraft wurden.

Analysten stellen fest, dass Chinas Verteidigungsausgaben weiterhin das Wachstum des übrigen Asiens übertrifft. Im Jahr 2025 machte China fast 44 % der gesamten asiatischen Militärausgaben aus, gegenüber einem Durchschnitt von 37 % zwischen 2010 und 2020, was seine wachsende Rolle in der regionalen Sicherheit unterstreicht...