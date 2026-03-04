HQ

China hat Spanien verteidigt, nachdem Präsident Donald Trump damit gedroht hatte, den "gesamten Handel" mit Madrid zu beenden. Der Sprecher des Außenministeriums, Mao Ning, sagte, Handel solle nicht als politisches Mittel eingesetzt werden, was Pekings Ablehnung des wirtschaftlichen Drucks wegen Spaniens Weigerung, US-Operationen im Zusammenhang mit Iran zu unterstützen, signalisierte.

Der Streit brach aus, nachdem Premierminister Pedro Sánchez Washington die Nutzung gemeinsamer US-spanischer Stützpunkte verweigerte und Forderungen ablehnte, die Verteidigungsausgaben auf 5 % des BIP zu erhöhen. China, das Spanien als wichtigen Handelspartner in Südeuropa hat, hat in den letzten Jahren die Beziehungen zu Madrid in den Bereichen Infrastruktur, Energie und Landwirtschaft vertieft.

Die Regierung von Präsident Xi Jinping bekräftigte außerdem, dass US-amerikanische und israelische Angriffe auf den Iran gegen das Völkerrecht verstoßen. Da die Spannungen zunehmen, scheint Peking bestrebt zu sein, sich angesichts wachsender Spannungen zwischen Washington und mehreren europäischen Hauptstädten als stabiler Wirtschaftspartner zu positionieren...