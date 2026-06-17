China hat eine Roboter-Toilette, die ins Bett fährt und sich nach der Tat selbst reinigt.

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China hat laut Dexerto eine selbstfahrende Robotertoilette vorgestellt, die sich zu Ihrem Bett rollt, die Arbeit übernimmt und dann zu ihrem Dock zurückkehrt, um sich zu reinigen, wie Dexerto berichtet.

"Xiaoban" wurde von der chinesischen Firma Yueban auf der Shanghai International Elderly Care Expo 2026 gezeigt. Xiaoban ist so konzipiert, dass er sich von selbst in einem Haus bewegen kann. Berichten zufolge können Nutzer die Toilette mit einer Fernbedienung oder einem Sprachbefehl beschwören.

Das Gerät richtet sich an ältere Nutzer und Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Aber clevere Leute im Internet haben bereits gesagt, dass auch Spieler die Toilette benutzen werden, wie Eric Cartman in der South Park-Folge "Make Love, Not Warcraft".

Sobald die Arbeit erledigt ist, kann Xiaoban ein Warmwasser-Bidet und eine warme Lufttrocknung bereitstellen. Er verfügt außerdem über Geruchskontrollfunktionen und ist so konzipiert, dass er an eine Dockingstation zurückkehren kann, die mit dem Rohrleitungssystem des Hauses verbunden ist. Anschließend entsorgt der Roboter Abfall, durchläuft einen Selbstreinigungs- und Desinfektionszyklus, füllt seinen sauberen Wasservorrat wieder auf und lädt seine Batterie auf, bevor er erneut benötigt wird.

Aber wie sieht es mit dem Preis aus? Einige Berichte behaupteten, dass Xiaoban etwa 13.000 Dollar kostet, aber mehrere Medien geben den chinesischen Preis mit 28.999 Yuan an, was etwa 4.000 US-Dollar oder 3.700 Euro entspricht. Internationale Preise und Veröffentlichungspläne wurden noch nicht bekannt gegeben.