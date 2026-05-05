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Die politischen Differenzen zwischen den USA und China konzentrieren sich nicht ausschließlich auf die globale Energiekrise, die durch den Angriff der USA und Israels auf den Iran auf die Kontrolle der Straße von Hormus verursacht wurde, sondern erstrecken sich auch auf andere Teile der Welt, in denen die USA Druck ausüben, um ihre wirtschaftlichen und territorialen Interessen zu fördern. Diese Interessen kollidieren eindeutig mit denen der Verbündeten Chinas, wie es auch bei Kuba der Fall ist.

Seit Jahresbeginn, als die USA eine Sonderoperation durchführten, um den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro in der Hauptstadt zu fassen und direkt in die Rohölverkaufspolitik des Landes einzugreifen, läuft es in Kuba nicht gut. Die Insel, die bereits vor der Revolution von 1953 Ziel der US-Expansionsambitionen war, wurde bald stark in den Treibstofflieferungen aus Venezuela eingeschränkt. Rationierung und Stromausfälle dauern seit Monaten an, und es gibt praktisch keine Kraftfahrzeuge mehr auf den Straßen in Havanna. Donald Trump will die sozialistische Regierung Kubas stürzen, und am vergangenen Freitag, dem 1. Mai, unterzeichnete der US-Präsident laut Reuters eine neue Exekutivanordnung, um den Energiedruck und die Wirtschaftssanktionen auf der Insel zu erhöhen. Und China, Kubas historischer Verbündeter, hat seinen Schritt gemacht.

Peking hat eine Erklärung abgegeben, in der es die "schwerwiegenden Verletzungen der internationalen Beziehungen" kritisiert, indem die einseitigen Sanktionen gegen Kuba verschärft wurden. Das chinesische Außenministerium fügte hinzu: "China... fordert die Vereinigten Staaten auf, das Embargo und die Sanktionen gegen Kuba und jeglichen Zwangsdruck sofort zu beenden." Die Regierung von Xi Jinping unterstützt Kubas Bemühungen, seine Souveränität und Sicherheit zu schützen.

Es ist unklar, ob diese Erklärung zu weiteren Maßnahmen im angespannten Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten führen wird, doch die Blockade der Insel verursacht eine humanitäre Krise, die das Leben von Tausenden Kubanern bedroht, nur 1.800 km von den Küsten ihrer Unterdrücker entfernt.