China erreicht einen Energie-Meilenstein, da Kohle unter die Hälfte seines Energiemixes fällt

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Es ist seit langem bekannt, dass China stark in Kohle als Energiequelle investiert hat, was aus ökologischer Sicht eines der schlimmsten Maßnahmen ist, die man tun kann. Gleichzeitig hat China auch stark in erneuerbare Energien investiert, und nun berichtet die Financial Post, dass dieses riesige Land einen wichtigen Meilenstein erreicht hat.

In den ersten Monaten dieses Jahres ist der Anteil der Kohle an der Energieproduktion des Landes unter 50 % gefallen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass China weiterhin seine Kohlekapazität ausbaut, aber grüne Energie schneller ausbaut, was dazu führt, dass der Anteil der Kohle schrumpft.