Children in Need bringt die britische Gaming-Community für eine Wohltätigkeitsveranstaltung im November zusammen

Die BBC hat angekündigt, dass sie sich mit verschiedenen Spielefirmen in ganz Großbritannien für eine spezielle Children in Need-Sendung zusammentut. Unter dem Namen Game to Give wird eine Veranstaltung live auf BBC Three und auf BBC iPlayer veranstaltet, bei der Geld für wohltätige Zwecke gesammelt wird, in der Hoffnung, dass die positiven Auswirkungen, die Spiele haben können, weiter hervorgehoben werden.

Zu diesem Zweck gehören der britische Spielehandelsverband Ukie und Ubisoft zu den Unternehmen, die sich zusammengetan haben, um diese wohltätige Übertragung zu unterstützen, wobei sich diese beiden zusammengetan haben, um ein Just Dance-Event zu veranstalten, bei dem die Spieler zusammen mit dem berühmten gelben Bären Pudsey tanzen werden.

Über Game to Give sagt Children in Need: "Wir helfen dabei, Wohltätigkeitsorganisationen in ganz Großbritannien zu finanzieren, die Videospiele zur Unterstützung von Kindern einsetzen. Wir möchten das Bewusstsein für die Vorteile von verantwortungsvollem Spielen schärfen. Wir wollen auch den sozialen Aspekt des Gamings und seine Kraft, Menschen durch Spielen zu vereinen, feiern."

Game to Give findet am 10. November 2023 statt, also schaut unbedingt vorbei und spendet vielleicht für diesen sehr ehrenwerten Zweck.