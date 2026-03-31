Chicago Bulls entlassen Guard Jaden Ivey nach homophoben Kommentaren auf Instagram

HQ

Die Chicago Bulls haben bekannt gegeben, dass sie sich von Jaden Ivey, dem 24-jährigen Guard, getrennt haben, der am 3. Februar von den Detroit Pistons wegen "Verhaltens, das dem Team schadet". Ivey machte am 30. März einen Instagram-Live, in dem er sagte: "Pride Month ist Ungerechtigkeit".

Er sagte: "Die Welt proklamiert LGBTQ, richtig? Sie rufen den Pride Month aus, und die NBA tut das ebenfalls. Sie zeigen es der Welt. Sie sagen: 'Kommt zum Pride-Monat, um Ungerechtigkeit zu feiern.' Sie verkünden es auf den Werbetafeln. Sie verkünden es auf der Straße. Ungerechtigkeit."

Ursprünglich wurde Ivey 2022 als Nummer 5 ausgewählt, aber Knieverletzungen hinderten ihn daran, viel zu spielen. Er wurde kurz vor der Trade-Deadline im Februar von den Pistons getradet und kam nur in vier Spielen zum Einsatz, bevor er wegen einer Knieverletzung ausfiel. Laut ESPN äußerte er sich offen über sein Christentum und war in der Umkleidekabine "predigend".

Während seiner Instagram-Lives sprach er stundenlang über Religion, Abtreibung, Antikatholizismus und LGBT-Rechte. Nach seinen Aussagen könnte es für ihn schwierig sein, ein neues NBA-Team zu finden, das bereit ist, ihn zu engagieren.