Chernobylite wird auch für Konsolen erscheinen

Seit Oktober 2019 befindet sich der Survival-Horror-Titel Chernobylite auf dem PC im Early Access (wir berichteten). Nun haben die Entwickler über Twitter angekündigt, dass das Spiel auch auf Playstation 4 & 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen soll. Ein genaues Datum wurde leider noch nicht genannt.

Zudem ist für die Early-Access-Version ein großes Update namens "Die Frau im roten Kleid" erschienen. Die Patch-Einzelheiten und eine Zusammenfassung der bisherigen Early-Access-Ereignisse findet ihr auf der offiziellen Steam-Seite von Chernobylite. Einen Ankündigungstrailer der Konsolenversion gibt es am Ende dieser News.

Im neuen Spiel der Get-Even-Macher The Farm 51 schlüpft ihr in die Rolle eines Physikers, der früher im Atomkraftwerk von Chernobyl arbeitete. Nun kehrt er in die Region zurück, um seine Geliebte zu suchen und wird im ukrainischen Sperrgebiet mit dunklen Geheimnissen konfrontiert.