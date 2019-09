The Farm 51 öffnet Chernobylite Mitte Oktober ins Early Access

In genau einem Monat wechselt das Survival-Horrorspiel Chernobylite auf dem PC ins Early Access. The Farm 51 hat den 16. Oktober als Startdatum in einem eigenen Trailer enthüllt und spricht bereits über die Ziele der offenen Entwicklungszeit. Im Verlauf eines knappen Jahres soll die Geschichte erweitert, Spielmechaniken überarbeitet und das Feedback der ersten Spieler in das Projekt miteingebracht werden. In Chernobylite führt es uns in die atomar verstrahlte Region in der Ukraine, wo wir uns ein Bild der Lage machen und versuchen, Hinweise über die verschwundene Partnerin des Spielcharakters zu finden.

You watching Werben