Chelseas Jesse Derry wurde während seines Premier-League-Debüts ins Krankenhaus gebracht, postet auf Instagram nach einer Gehirnerschütterung

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Chelseas 1: 3-Niederlage zu Hause gegen Nottingham Forest am Montag, die sechste Premier-League-Niederlage in Folge, die fast endgültig ihre Chancen auf den Einzug in die Champions League in der nächsten Saison beendete, beinhaltete das Ligadebüt des 18-jährigen Jesse Derry, eines ehemaligen Crystal Palace Eigentalents, der 2025 für Chelsea verpflichtet wurde.

Derry, ebenfalls Spieler der englischen U19-Nationalmannschaft, gab sein Debüt in der ersten Mannschaft in einem FA-Cup-Spiel im Februar und gab am Montag sein Ligadebüt als Stammspieler, erlitt jedoch eine Gehirnerschütterung, als er sich in der 45. Minute gegen den Gegner Zach Abbot den Kopf stieß. Das führte zu einem Elfmeter für Chelsea, den Cole Palmer verfehlte, der jedoch von Forest-Torwart Matz Sels gehalten wurde.

Derry wurde mit Sauerstoff aus dem Feld geholt, als er das Bewusstsein verlor, und ins Krankenhaus gebracht. Der Verein veröffentlichte später, dass Derry "bei Bewusstsein sei, spricht und sich vorsichtigen Untersuchungen unterzieht", und alle Anzeichen seien positiv. Am Montag postete der Teenager auf Instagram, dass es ihm gut geht, dass es ein wahr gewordener Traum war, an der Stamford Bridge zu starten, und bedankte sich bei seinen Teamkollegen, dem medizinischen Personal von Chelsea, allen im St Mary's Hospital und seinen Fans für ihre Unterstützung.