Chelsea verlegt die Frauenfußballspiele der Women's Super League nach Stamford Bridge

HQ

Chelsea wird seinem Frauenfußballteam einen enormen Schub geben und hat angekündigt, dass alle Spiele der Women Super League nächste Saison in Stamford Bridge ausgetragen werden (13 Heimspiele). Das kommt zusätzlich zu den Women's Champions League-Spielen, die in der vergangenen Saison erstmals im Hauptstadion mit 40.000 Sitzplätzen ausgetragen werden.

Bis zu dieser Saison nutzte die Damenmannschaft Kingsmeadow, das ebenfalls für die Akademie genutzt wurde, mit einer deutlich kleineren Kapazität von 4.850 Zuschauern. Chelsea wird das vierte Erstligateam in England, das seine Damenmannschaft ins Hauptstadion verlegt, was die Kapazität erheblich erhöht und die Atmosphäre für die Spiele verbessert.

Vier Spiele in dieser Saison fanden in Stamford Bridge statt und zogen 30.545 Zuschauer zu einem Spiel gegen Arsenal im Januar an.

Die Spielerinnen schrieben einen Brief an die Fans: "Dieser Moment ist nicht nur für uns. Er ist für jeden Spieler, der das Chelsea-Abzeichen getragen hat. Er ist für jede Person, die den Frauenfußball vorangetrieben hat. Er ist für jede Anhängerin, die uns auf unserer unglaublichen Reise begleitet hat."

Chelsea F.C. Women, gegründet 1992, hat die Women's Super League achtmal gewonnen, darunter jeden Titel seit 2019/20 (obwohl sie in dieser Saison gegen Manchester City verlieren werden, das mit neun Punkten Vorsprung bei noch drei verbleibenden Spielen liegt).