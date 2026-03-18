Chelsea-Trainer Liam Rosenior wurde dafür verspottet, dass er eine taktische Notiz geschrieben hatte, als er in der 82. Minute mit 2:8 zurücklag

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Liam Rosenior, Chelsea-Trainer, wurde nach der 0:3-Niederlage gegen Paris Saint-Germain am Dienstag zum Gespött in den sozialen Medien, nachdem Fernsehkameras ihn dabei erwischten, wie er eine Notiz schrieb und sie Alejandro Garnacho mit taktischen Anweisungen übergab... in der 82. Minute, als sie insgesamt mit 2:8 zurücklagen. "Wie erniedrigend", schrieb der Parodie-Account "Not Match of the Day" auf Twitter.

Paolo Di Canio, ein ehemaliger Stürmer von West Ham, Lazio und Juventus und jetzt Experte, scherzte, dass "diese neuen Trainer jetzt fast Philosophen sind" und glaubt, dass dies Teil eines Trends sei, bei dem Trainer selbst in den schlimmsten Momenten Stärke und Entschlossenheit zeigen.

"Sie sind fest davon überzeugt, dass selbst die Einstellung in den letzten Minuten wichtig ist. Sie glauben daran. Ich sehe viele, die dasselbe tun, obwohl sie 0:3 verloren haben. Sie wollen zeigen, dass sie bis zum Ende lernen; Es ist die neue Generation. Ich verstehe es, aber ich denke: 'Was machst du da?", sagte er über OneFootball.

In den sozialen Medien erstellten viele Nutzer grausame Memes, um Rosenior und Chelsea-Spieler insgesamt zu verspotten:

Rosenior, der im Januar nach Chlesea kam, hat die Situation des Teams nicht verbessert: Niedergeschlagen und ausgeschieden in der Champions League und Sechster in der Premier League, abgesehen von Champions-League-Plätzen.