Chelsea gewinnt schließlich erneut und bereitet ein FA-Cup-Finale gegen Manchester City vor

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Chelsea kehrte direkt nach der Entlassung von Trainer Liam Rosenior zurück auf die Siegesspur, auch wenn sie nicht überzeugen konnten (nur drei Torschüsse): Ein 1:0-Sieg gegen Leeds dank eines Kopfballs von Enzo Fernández bereitet ein FA-Cup-Finale gegen Manchester City am 16. Mai vor und ist vielleicht der einzige Weg, eine katastrophale Saison zu retten. die nach dem Gewinn der Vereins-Weltmeisterschaft im letzten Sommer nach unten geriet.

Tatsächlich könnte Chelsea, das fünf Niederlagen in Folge ohne Tor erlebt hat – erstmals seit 1912 – in der nächsten Saison bessere Chancen, in Europa zu spielen, wenn sie den FA Cup gewinnen und sich somit automatisch für die Europa League qualifizieren, als mit der Liga, da sie auf Platz acht in der Tabelle stehen und sich mit den neunten und zehnten Plätzen Brentford und Fulham mit 48 Punkten teilen.

Am Samstag zerstörte Manchester City Southamptons Hoffnungen auf das Finale, als Jérémy Doku und Nico González in den letzten Minuten der zweiten Halbzeit sofort auf Finn Azaz' Tor reagierten. Manchester City wird versuchen, ein nationales Triple zu erringen (sie haben den EFL Cup gewonnen und konkurrieren mit Arsenal um die Premier League), während Chelsea versuchen wird, seinen ersten Pokal seit 2018 zu gewinnen.