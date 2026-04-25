Charlize Theron sagt, KI könne Timothée Chalamets Aufgabe in zehn Jahren erledigen

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Anfang des Jahres geriet der Schauspieler Timothée Chalamet online in Schwierigkeiten, nachdem er Kommentare gemacht hatte, die die Bedeutung von Oper und Ballett in der modernen Gesellschaft ignorierten. "Ich will nicht im Ballett oder in der Oper arbeiten oder in solchen Dingen arbeiten, bei denen man denkt: 'Hey, halt das am Leben.' Obwohl es so ist, als würde sich das jetzt niemand mehr interessieren", sagte Chalamet und zog damit den Zorn der Fans beider Kunstformen auf sich.

Im Gespräch mit der New York Times sprach sich die Schauspielerin Charlize Theron gegen Chalamens Äußerungen aus und sagte, dass das, was er tut, zwar ersetzbar sei, Ballett und Oper jedoch nicht ersetzbar seien. "Ich hoffe, ich treffe ihn eines Tages. Das war ein sehr leichtsinniger Kommentar zu einer Kunstform, zwei Kunstformen, die wir ständig hervorheben müssen, denn ja, sie haben es wirklich schwer. Aber in zehn Jahren wird KI Timothées Aufgabe übernehmen können, aber sie wird keine Person auf einer Bühne ersetzen können, die live tanzt", sagte sie.

Theron fuhr fort: "Und wir sollten andere Kunstformen nicht schlechtmachen. Tanz hat mir Disziplin beigebracht. Es lehrte Struktur. Es lehrte harte Arbeit. Es hat mir beigebracht, hart zu sein. Es ist fast schon missbräuchlich. Es gab mehrere Male, in denen ich Blutinfektionen durch Blasen hatte, die einfach nie verheilt sind. Und du bekommst keinen Tag frei. Ich spreche buchstäblich davon, durch deine Schuhe zu bluten. Und das ist etwas, das du jeden einzelnen Tag üben musst, die Einstellung: Gib nicht auf, es gibt keine andere Option, du machst weiter."

Es ist leicht zu erkennen, woher Theron kommt, aber vielleicht wird der KI-Kommentar nur ähnliche Gegenreaktionen wie Chalamets eigener Ausbruch hervorrufen. Niemand ist ein Fan davon, dass Jobs durch KI ersetzt werden, außer den Tech-Bros, die die KI machen, und daher wird es vielleicht keine populäre Meinung sein, auf eine Zukunft zu hoffen, in der Chalamet verschwunden ist und KI da ist.