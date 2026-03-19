Charlie Cox verrät, dass er nach dem Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 an einem weiteren Videospiel arbeitet

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Wie wir alle, die es letztes Jahr nicht erwartet hatten, war auch Charlie Cox überrascht, wie groß ein Megahit Clair Obscur: Expedition 33 war. Es mag überraschen, da er darin mitgespielt hat, aber wie der Daredevil-Schauspieler nach der Veröffentlichung des Spiels enthüllte, erschien er nur zu ein paar Voice-over-Sessions, und das war seine Zeit, als Gustave fertig war.

Im Gespräch mit Agents of Fandom enthüllte Cox, dass seine kurze Zeit als Clair Obscur: Expedition 33 s "Protagonist" ihm neue Wege eröffnet hat. "Ich liebte es, Teil von Clair Obscur: Expedition 33 zu sein. Ich war überwältigt von dem Erfolg, den es erzielt hat, und davon, wie weitreichend dieses Spiel geworden ist", sagte er.

"Es hat scheinbar eine neue Möglichkeit für meine berufliche Arbeit eröffnet." fuhr Cox fort. "Ich werde dieses Jahr ein weiteres Spiel machen, das für mich viel aufwändiger sein wird, viel mehr Arbeit. Davon weiß ich nicht viel und ehrlich gesagt habe ich nicht realisiert, wie leidenschaftlich die Fans sind. Sie sind ungefähr so leidenschaftlich wie die Marvel-Fans."

Was dieses Videospiel ist, hat Cox nicht verraten, aber dass er sagt, er sei viel mehr involviert, deutet darauf hin, dass er länger als ein paar Stunden bleiben wird und sich vielleicht in einen dieser Mocap-Anzüge schlüpft, um sich voll und ganz in die Einzigartigkeit von Videospiel-Darstellungen zu vertiefen. Wir müssen abwarten.