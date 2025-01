Charli XCX's Brat bekommt Vinyl-Reprint mit weißem Pulver gefüllt

HQ

Wir werden nicht sagen, dass die Musikindustrie den Konsum harter Klasse-A-Drogen lange Zeit verherrlicht hat, aber die neueste Veröffentlichung von Charli XCX und Bad World Records glaubt definitiv an dieses Narrativ. Nach dem Görensommer 2024 wurde das berühmte Album des britischen Künstlers auf Vinyl gepresst, nur diesmal in einer speziellen Variante, bei der eine der beiden Discs mit einem unbekannten weißen Pulver gefüllt ist.

Bad World erklärt: "Dicht auf den Fersen ihres kulturellen Phänomens BRAT liefert Charli xcx 'brat and it's completely different', ein Remix-Projekt, das ausschließlich auf weiße, pulvergefüllte LP mit weißer zweiter Disc gepresst wurde."

Mehr wird an dieser Front nicht gesagt, aber es ist ziemlich klar, worauf es sich bezieht. Auf der Vinyl werden bis zu fünf Songs auf jeder Seite der beiden Discs gepresst, wobei die Vinyl selbst für 55 Pfund verkauft wird. Sie können hier vorbeischauen, um mehr darüber zu erfahren und auch eine Produktdemonstration der pulvergefüllten Scheibe.

Werbung: