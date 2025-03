Charli XCX soll die Rolle der Weißen Hexe in Greta Gerwigs Narnia-Film spielen

Die britische Sängerin und Pop-Ikone Charli XCX wird für eine Rolle in Greta Gerwigs Narnia-Film für Netflix ins Auge gefasst. Charli XCX befindet sich Berichten zufolge gerade in Gesprächen für eine Rolle in dem Film, und obwohl nicht klar ist, wen genau sie spielen wird, gibt es eine Idee, die im Umlauf ist.

Laut Deadline ist es möglich, dass ihr die Rolle der Jadis, der weißen Hexe, angeboten wird. Zuvor wurde diese Rolle von Tilda Swinton in den Narnia-Filmen der frühen 2000er Jahre gespielt. Auch wenn wir Charli XCX auf den ersten Blick nicht mit der Filmwelt in Verbindung bringen, hat sie in den letzten 12 Monaten Angebote für Rollen erhalten.

Dazu gehören Rollen in Cathy Yans "The Gallerist", Romain Gavras' "Sacrifice" und Gregg Arakis "I Want Your Sex". Die Sängerin hat bereits mit Gerwig an dem Song Speed Drive für den Barbie-Soundtrack gearbeitet.