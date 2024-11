Charles Leclerc gewinnt das einzige Training in Katar: Ferrari gibt den Konstrukteurstitel noch nicht ab

HQ

Der vorletzte Grand Prix der Formel 1 hat bereits in Katar begonnen. Das erste und einzige Training am Freitag zeigt, dass die Fans zu Recht gespannt auf die Rennen an diesem Wochenende sind. McLaren und Ferrari werden sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, um so viele Punkte wie möglich zu sammeln und die Konstrukteursmeisterschaft zu gewinnen.

McLaren hat 24 Punkte Vorsprung auf Ferrari und ist damit der klare Favorit. Vor allem, wenn man bedenkt, was letztes Jahr passiert ist, als ihre Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris die Plätze 2 und 3 belegten (Verstappen gewann). Rechnerisch könnten sie an diesem Wochenende sogar den Titel gewinnen. Aber Leclerc und Sainz werden sicherlich zurückschlagen.

McLaren wechselt sich normalerweise schneller ab als Ferrari, was ihnen theoretisch einen Vorteil verschaffen würde, aber am Freitag war es Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der auf dem Lusail International Circuit den ersten Platz mit 0,425 Sekunden Vorsprung souverän belegte. Norris und Piastri belegten die Plätze zwei und drei, Carlos Sainz wurde Vierter. Verstappen wurde Elfter.

Am Freitag findet ebenfalls das Qualifying für das Sprintrennen statt. Das letzte Sprintrennen der Saison (Abu Dhabi am nächsten Wochenende ist nur das Rennen) findet am Samstag um 15:00 Uhr MEZ (14:00 Uhr GMT britischer Zeit) und das Rennen am Sonntag um 17:00 Uhr MEZ (16:00 Uhr GMT britischer Zeit) statt.