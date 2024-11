So sehen Sie den Formel 1 Grand Prix von Katar an diesem Wochenende live Der vorletzte Formel-1-Grand-Prix findet an diesem Wochenende, vom 29. November bis 1. Dezember, statt.

HQ Obwohl Max Verstappen bereits wieder zum F1-Weltmeister gekrönt wurde, stehen ab diesem Wochenende noch zwei Grand Prix an. Und in der Konstrukteurswertung steht noch viel auf dem Spiel, denn Ferrari hat zu McLaren aufgeschlossen (nicht ohne Kontroversen) und Red Bull hat noch nicht aufgegeben. McLaren führt die Tabelle mit 608 Punkten an, gefolgt von Ferrari mit 584 und Red Bull mit 555 Punkten. McLaren könnte an diesem Wochenende den Titel gewinnen, wenn sie ihren Vorsprung von 24 Punkten auf Ferrari um 21 Punkte ausbauen. Wann findet der GP von Katar statt? Die Trainingssitzungen beginnen am Freitag, den 29. November, um 14:30 Uhr Ortszeit (das ist 12:30 Uhr MEZ, mitteleuropäische Zeit, eine Stunde früher britischer Zeit). Der Endspurt der Saison findet am Samstag um 13:00 Uhr MEZ (12:00 Uhr BMT UK) statt. Das Rennen beginnt am Sonntag um 15:00 Uhr MEZ (14 GMT britischer Zeit). Das darauffolgende Wochenende, vom 6. bis 8. Dezember, findet in Abu Dhabi statt und hat nur das Rennen (nicht Sprint), so dass bis dahin nur noch 44 Punkte auf dem Spiel stehen. Formula 1