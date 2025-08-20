Chaos am Mailänder Flughafen: Hammer schwingender Passagier entzündet Feuer und zertrümmert Bildschirme

HQ

Die neuesten Nachrichten über Italien . Ein großer italienischer Flughafen geriet in eine angespannte Situation, als ein Passagier einen Check-in-Bereich in Brand setzte und digitale Bildschirme angriff, was zu einer teilweisen Evakuierung des Terminals 1 des Mailänder Flughafens Malpensa führte.

Die Rettungskräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, und die Person wurde in Gewahrsam genommen, ohne dass Verletzungen gemeldet wurden. Videos, die im Internet kursieren, zeigen, wie Rauch den Raum erfüllte, als Reisende flohen, während andere einschritten, um den Mann zu stoppen.

Beamte warnten vor möglichen Verspätungen und Unterbrechungen des Flugverkehrs an dem belebten Drehkreuz, das bei internationalen Touristen beliebt ist. Die Motive für den Anschlag sind noch unklar, die Flughafenbehörden versicherten jedoch, dass der Flugverkehr insgesamt weitgehend nicht beeinträchtigt wurde.