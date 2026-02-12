Cees Nooteboom ist verstorben | Literatur

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Cees Nooteboom, der niederländische Romanautor, Dichter und Reiseschriftsteller, im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Sein Verleger, De Bezige Bij, sagte, er sei friedlich auf seiner geliebten Insel Menorca verstorben, in einer Erklärung, die im Namen seiner Frau, der Fotografin Simone Sassen, veröffentlicht wurde.

Nooteboom wurde 1933 in Den Haag geboren und debütierte 1955 mit Philip and the Others , inspiriert von Anhalterfahrten quer durch Skandinavien und das Mittelmeer. Der Roman gewann den Anne-Frank-Preis und wurde zu einem modernen niederländischen Klassiker. Seinen internationalen Durchbruch gelang ihm 1980 mit dem Roman Rituals , der später verfilmt und ins Englische übersetzt wurde und damit seinen Ruf im Ausland festigte.

Nootebooms Werk fand in Ländern wie Deutschland oft noch größere Anerkennung als in seiner Heimat Niederlande. Neben seinen Romanen und Reiseberichten übersetzte er Autoren wie Ted Hughes, Czesław Miłosz, Brendan Behan und Seán O'Casey ins Niederländische.

Im Laufe seiner Karriere erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter Ehrendoktorwürden von Universitäten in Brüssel, Nimmegen, Berlin und dem University College London. Und mit seinem Tod verliert Europa einen Schriftsteller, dessen Belletristik, Reiseberichte und Übersetzungen einen bleibenden Eindruck in der Literatur hinterlassen haben. Ruhe in Frieden, Cees Nooteboom.