CD Projekt Red skaliert The Witcher 4, da fast 500 Entwickler an dem Spiel arbeiten.

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Letzten Sommer bekamen wir unseren ersten Einblick, wie The Witcher 4 aussehen könnte, wenn es erscheint. Im Vergleich zum filmischen Trailer der Game Awards 2024 sah die Unreal Tech Demo nicht allzu anders aus, und selbst wenn es kein richtiges Gameplay war, zeigte sie eine visuelle Schönheit, die man kaum vergessen kann.

Laut Michał Nowakowski, Co-CEO von CD Projekt Red, konzentrieren sich viele neue Entwickler mit The Witcher 4 genau darauf. "Im vergangenen Jahr sind mehr als 220 Entwickler zu unseren Teams gestoßen. Die meisten neuen Mitarbeiter arbeiten an The Witcher 4, wo sie helfen, die Qualität zu verbessern und Lösungen aus der Unreal Fest-Tech-Demo über das gesamte Spiel zu skalieren", sagte er, als er über die Entwicklungsteams sprach.

Neben dem großartigen Aussehen des Spiels helfen diese 499-Entwickler, die an The Witcher 4 arbeiten, das Spiel auf viele weitere Arten zum Leben zu erwecken. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum oder Zeitfenster für das Spiel, aber da so viele Entwickler bis zur Nachtschicht arbeiten würden, hoffen wir, bald mehr über eine Veröffentlichung zu hören.

Wenn man sich die Entwicklungsteams ansieht, sehen wir, dass weit über 100 Entwickler die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 durch die Vorproduktionsphase treiben, 71 Entwickler an Project Sirius arbeiten, 26 Project Hadar entwickeln – jetzt in der Konzeptphase –, 169 Personen auf Shared Services und 19 Entwickler auf Projekte mit der Bezeichnung Andere setzen.