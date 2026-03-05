Castlevania: Belmont's Curse wird kein Roguelike sein

HQ

Während Sonys Event letzten Monat sorgte Konami für eine große Überraschung, indem es Castlevania: Belmont's Curse ankündigte, das erste neue Spiel der Reihe seit zwölf Jahren (als der spanische Entwickler Mercury Steam Castlevania: Lords of Shadow 2 veröffentlichte).

Da jedoch so viel Zeit vergangen ist und Belmont's Curse in Zusammenarbeit mit Motion Twin und Evil Empire entwickelt wird, vermuteten viele, dass die Serie auf den Roguelike-Zug aufspringen würde, da sie zuvor Dead Cells gemacht und The Rogue Prince of Persia letztes Jahr veröffentlicht hatten. Aber nicht alle waren darüber glücklich, und was die Fans am meisten wollen, ist ein traditionelleres Castlevania im gleichen Stil wie die Spiele, die der ehemalige Konami-Veteran Koji Igarashi früher gemacht hat.

Konami hat das offenbar erkannt, und ihr Kommunikationsmanager Tommy Williams hat diese Bedenken nun in einer Stellungnahme gegenüber The Verge zurückgewiesen:

"Castlevania Belmonts Fluch ist ein 2D-Action-Erkundungsspiel, bei dem Spieler frei weite, aufwendig gestaltete Karten erkunden können. Es ist kein Roguelike- oder Roguelite-Spiel."

Die Beschreibung klingt auf jeden Fall nach dem, was die Community gesucht hat, und würde auch zu einem Spiel wie Castlevania: Symphony of the Night passen. Es besteht also die Möglichkeit, dass dies das Traumcomeback wird, auf das wir alle gehofft haben.

Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass Konami im Zusammenhang mit der Ankündigung von Belmonts Fluch auch erklärt hat, dass dies nur "der Anfang zahlreicher neuer Produkte rund um Castlevania" ist, sodass es noch mehr davon geben wird – einige davon könnten durchaus Roguelike sein, denn schließlich fühlt es sich wie eine Kombination an, die gut funktionieren würde, Oder?