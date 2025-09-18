Casting-Aufrufe für Amazons Mass Effect -Serie haben möglicherweise den Kanon MaleShep bestätigt

HQ

Ein kürzlich veröffentlichtes Leak zeigt Casting-Aufrufe für Amazons kommende Mass Effect -Adaption. Eine von vielen Videospieladaptionen, an denen Amazon arbeitet, Mass Effect bleibt weitgehend geheimnisumwittert, während die Arbeit daran fortgesetzt wird, BioWares Sci-Fi-Weltraumoper zum Leben zu erwecken.

Es könnte jedoch sein, dass wir dank Insider Daniel Richtman (via Eurogamer) neue Details darüber haben, wie unsere Hauptbesetzung aussehen wird. Richtmans jüngster Bericht zeigt, dass Amazon nach einem jungen Mann vom Typ Colin Farrell (30-39) mit offener ethnischer Zugehörigkeit, einem weiblichen Co-Hauptdarsteller, der Prothesen benötigt (34-39), einem weiblichen Menschen, der eine parallele Erzählung von der Erde liefert, und einem männlichen Bösewicht vom Typ Doug Jones (40-60) zusammen mit einem männlichen Wrestler-ähnlichen Soldaten (30-49) sucht.

Da es sich bei der Hauptrolle um einen Mann offener Ethnizität handelt, gibt es Spekulationen, dass es sich um eine männliche Version von Commander Shepard handeln könnte. Viele Fans von Mass Effect werden vielleicht ein wenig enttäuscht sein, wenn sie das hören, denn sie lieben FemShep dank Jennifer Hales Leistung. Es gibt jedoch immer noch keine Bestätigung, dass es sich um eine Version der Normandy-Crew handeln wird, die wir in den Spielen sehen.

Die Beweise scheinen jedoch in diese Richtung zu deuten, mit einer weiblichen Außerirdischen-Co-Hauptrolle, bei der es sich mit ziemlicher Sicherheit um Liara handeln könnte. Wir werden es erst mit Sicherheit wissen, wenn die Mass Effect -Serie von Amazon für eine offiziellere Enthüllung bereit ist.