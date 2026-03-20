Casios 700-Dollar-Taschenrechner ist der Höhepunkt von Luxus (und Wahnsinn)

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Wenn Zahlen und Tasten Ihr Lieblingsding auf der Welt sind, könnten Sie einer der wenigen potenziellen Kunden für Casios neuen (extrem teuren) Taschenrechner sein. Ja, Sie haben richtig gelesen – ein völlig gewöhnlicher Taschenrechner traditioneller Art. Keine Schnickschnack, keine Apps, keine smarten Funktionen. Nur ein normaler Taschenrechner – wenn auch ein sehr luxuriöser.

Was bekommst du also für dein Geld? Nicht unbedingt mehr Funktionen. Es geht mehr um Design, Materialwahl und einen Sammlerwert – was das Produkt eher wie ein Lifestyle-Objekt als wie ein Mathematikwerkzeug wirken lässt. Und genau dort versucht Casio sich zu positionieren: irgendwo zwischen einem technischen Gerät und einem Statussymbol.

Die Frage ist also eigentlich nicht, ob dieser Taschenrechner gut ist – sondern für wen er eigentlich gedacht ist. Sammler? Design-Nerds? Oder jemand, der wirklich mit einem Taschenrechner angeben will. Das ist an sich schon ein Machtzug auf jeder Partei.

Egal, zu welcher Gruppe Sie gehören, der Casio S100X ist eine ziemlich faszinierende und schöne Kreation mit einem Preisschild von 99.000 Yen. Sehen Sie sich den Herstellungsprozess im kurzen Clip unten an.

Sind Sie von diesem Taschenrechner versucht?