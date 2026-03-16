Casemiro skandierte von den Fans, aber Manchester United sollte ihn trotzdem gehen lassen, sagt Gary Neville

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Manchester Uniteds Wiederaufstieg in der Premier League erreichte letzten Sonntag einen neuen Höchststand, als sie Aston Villa mit 3:1 besiegten, derzeit ihr Hauptkonkurrent um den dritten Platz in der Premier League und einen Champions-League-Platz im nächsten Jahr. Casemiro erzielte eines der Tore, während die Fans "noch ein Jahr" riefen, in der Hoffnung, die Meinung des Brasilianers zu ändern, der voraussichtlich im Juni den Verein verlässt, da sein Vierjahresvertrag ausläuft.

Casemiros Zeit bei United, wo er 2022 nach einem 70-Millionen-Pfund-Vertrag (mit Zusatz) von Real Madrid kam, war wechselhaft, einige zweifelten an seiner Fitness und seinem Gewicht, doch nun war es für das Team eine Qualifikation, da er in dieser Saison sieben Tore erzielte, davon fünf Tore, die United zu Punkten in der Premier League verhalfen. laut SkySports.

Gary Neville, die Legende von Manchester United, der seine gesamte Karriere beim Verein verbrachte und als Experten für SkySports arbeitet, sagte in seinem Podcast, dass er jetzt "fitter aussieht, schlanker wirkt, freier und schau, er macht einen großartigen Job", aber United hat recht, ihn gehen zu lassen, denn er ist einer der bestbezahlten Fußballer des Kaders und seines Alters. 34, zeigt es immer noch, und bezeichnet diese vierjährige Zeit bei United sogar als "Cameo am Ende seiner Karriere". "Fast wie ein Schwanengesang, in dem er wahrscheinlich jede Minute genießt, und man sieht es. Er küsst seinen Ausweis den Fans. Die Fans lieben ihn absolut, und es ist richtig, dass er am Ende der Staffel geht."

Neville kritisierte zudem Uniteds Entscheidung, ihn zu verpflichten, sehr kritisch – eine schlechte finanzielle Entscheidung, da es sich um eine teure Verpflichtung und eines der höchsten Gehälter im Kader für einen Spieler handelte, der im Juni kostenlos gehen wird. "Sie haben 140 Millionen Pfund in Casemiro investiert, 20 Millionen Pfund im Jahr in Gehälter und 60 Millionen Pfund in eine Ablöse, das ist kein kluger Schachzug, denn jetzt verlieren sie ihn umsonst. Das hat nichts mit Casemiro zu tun, sondern mit der schlechten Verpflichtung von Man United über viele, viele Jahre und deren Überzahlung", fügte Neville hinzu.