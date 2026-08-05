Carlos Alcaraz zieht sich von den Cincinnati Open zurück, dem letzten Turnier vor den US Open

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Carlos Alcaraz hat bestätigt, dass er sich ebenfalls von den Cincinnati Open zurückgezogen hat. Es war das erste Turnier, für das er sich seit seiner längeren Abwesenheit aufgrund der Handgelenksverletzung im April während der Barcelona Open anmeldete, die ihn zwang, mehrere Turniere zu verpassen, darunter Roland Garros und Wimbledon.

Das Turnier gab jedoch bekannt, dass der Spanier auch das Turnier verpassen wird, das vom 11. bis 23. August stattfindet und Alcaraz Titelverteidiger war. Seine Rückkehr wird nun für die US Open zwischen dem 23. August und 13. September erwartet, wo er den Titel ebenfalls verteidigt, aber nichts ist sicher und der Spieler wird seine Rückkehr erst überstürzen, wenn er weiß, dass er vollständig geheilt ist.

Alcaraz war Weltranglisten-1, als er sich verletzte, fiel aber nach mehreren verpassten Rennen auf den zweiten und dann dritten Platz zurück, als Alexander Zverev den Roland Garros gewann. Er kehrte kurzzeitig auf den zweiten Platz zurück, doch Alcaraz verlor 1.000 Punkte vor Cincinnati und ging mit 7.160 Punkten in die US Open, aber über 2.500 Punkte vor dem viertplatzierten Spieler Felix Auger-Aliassime.