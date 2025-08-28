Carlos Alcaraz über seine Niederlage bei den US Open im letzten Jahr: "Ich war nervös"

HQ

Carlos Alcaraz reflektierte über das frühe Ausscheiden bei den US Open im vergangenen Jahr, wo er in der zweiten Runde gegen Botic van de Zandschulp unterlag, eine der schockierendsten Niederlagen seiner Karriere, die kurz nach dem Verlust der Goldmedaille in Paris 2024 erfolgte. In diesem Jahr war Alcaraz bei seinem Sieg gegen Mattia Bellucci mit 6:1, 6:0, 6:3 in nur einer Stunde und 36 Minuten makellos und blieb auch im ersten Spiel gegen Reilly Opelka ungebrochen.

"Wenn ich ehrlich bin, habe ich an letztes Jahr gedacht, als ich den Platz betreten habe. Ein paar schlechte Gedanken. Ich war nervös und dachte: 'Okay, ich will nicht das Gleiche machen wie letztes Jahr'", sagte der Spanier.

Vielleicht war sein Rivale, der auf Platz 65 der Weltrangliste steht, nicht sehr bedrohlich, aber Alcaraz setzte sich dennoch einige Ziele, die er vom ersten bis zum letzten Punkt verfolgen wollte, obwohl er wusste, wie unbeständig er manchmal sein kann: "Die ganze Zeit aggressiv zu bleiben. Es gibt keine Höhen und Tiefen im Spiel." Alcaraz gewann 58 % seiner ersten Aufschlag-Returnpunkte, was er nach eigenen Angaben trainiert hat. "Wenn du einen wirklich guten Return machst, bringst du dich in die Angriffsposition, was ich sehr mag, wenn ich so gut wie möglich in der Angriffsposition bin."

Sein nächster Rivale bei den US Open in der dritten Runde wird ein weiterer Italiener sein, Luciano Darderi, der auf Platz 34 steht und zum ersten Mal aufeinandertrifft.