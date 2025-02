HQ

Captain America: Brave New World nähert sich der 300-Millionen-Dollar-Marke an den weltweiten Kinokassen, und trotz eines der höchsten Einbußen an den Kinokassen auf dem US-Markt für einen MCU-Film am zweiten Wochenende zieht der Film immer noch eine gute Menge Geld ein.

Laut Box Office Mojo hat der vierte Captain America-Film weltweit 289.405.773 US-Dollar eingespielt, aber mit einem Budget von rund 180 Millionen US-Dollar ist er noch weit davon entfernt, sich selbst in den grünen Bereich zu bringen. Dennoch, auch wenn es nicht der profitabelste Film ist, den das MCU je herausgebracht hat, wird er immer noch mehr verdient haben als The Marvels, also wird er nicht die größte Bombe sein.

An anderer Stelle an den Kinokassen sehen wir, dass Bridget Jones: Mad About the Boy 70 Millionen Dollar eingespielt hat, was ziemlich beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass die Liebeskomödie sofort an einen Streamer in den USA ging. Auch der chinesische Animationsriese Ne Zha 2 setzt seinen immensen Erfolg fort und verdient fast 1,9 Milliarden US-Dollar.