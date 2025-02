Capcom über Monster Hunter Wilds für Nintendo Switch 2: "Wir müssen lernen, wie wir es am besten einsetzen"

HQ

Monster Hunter Wilds wird endlich in zwei Wochen erscheinen und sich im 1. Quartal 2025 zu einer der größten Veröffentlichungen entwickeln, was bedeutet, dass wir unsere neuesten praktischen Eindrücke mit einem neuen Bereich und unser drittes Interview mit den Entwicklern während des Projekts im Video unten mit euch teilen können.

Aber wenn es erscheint, wird Capcoms neuestes Abenteuer auf PC (mit einer stark angepassten Version), PS5 und Xbox Series X/S Premiere feiern, also wollten wir Produzent Ryozo Tsujimoto nach einer möglichen Portierung von Monster Hunter Wilds auf der Switch 2 fragen.

HQ

"Natürlich haben wir in Bezug auf die Plattformen von Monster Hunter Wilds nichts Zusätzliches zu verkünden, das über das hinausgeht, was bereits da draußen ist", sagt der japanische Entwickler Javier Escribano von Gamereactor in dem Video. "Aber wir sind auch in der gleichen Position wie alle anderen mit der Switch 2: Es ist so eine brandneue Ankündigung, und wir müssten uns in der kommenden Zukunft Zeit nehmen, um genau zu lernen, was die Art der Hardware ist und wie wir sie am besten verwenden werden, und das ist etwas, das für uns in Zukunft sein wird."

Da haben Sie es also, wenn man sich Mr. Ryozos Formulierung ansieht, und wenn man bedenkt, wie schwierig eine AAA-Veröffentlichung auf drei Plattformen heutzutage ist, sieht es so aus, als ob das MH-Team noch nicht einmal mit Nintendos neuer Hardware vertraut ist, geschweige denn ihr wahres Potenzial in dieser Pre-Launch-Phase begriffen hat.

Angesichts der vielen aktuellen Triple-A-Veröffentlichungen für PS5 und Xbox Series, die Gerüchten zufolge auf der Switch 2 landen werden, erwartest du, dass Wilds Monster Hunter wieder tragbar machen wird? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar.