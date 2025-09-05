Capcom-Produzent erklärt, warum wir jetzt, 20 Jahre nach dem letzten Spiel, ein neues Onimusha-Spiel bekommen

HQ

Es ist nicht unvernünftig zu sagen, dass Onimusha nicht mehr so beliebt ist wie früher. Das ist überhaupt keine Beleidigung für die Spielserie, es ist einfach ein Effekt, der eintritt, wenn Fans 20 Jahre auf ein neues Kapitel in der Serie warten müssen. Während es in letzter Zeit Remaster gab, debütierte der letzte Hauptteil bereits 2006, was eine Lücke von 20 Jahren bedeutet, wenn Onimusha: Way of the Sword 2026 auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.

Apropos Warten: Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, mit Produzent Akihito Kadowaki auf der Gamescom zu sprechen, wo wir gefragt haben, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen neuen Teil der Serie ist.

Kadowaki erklärte: "Der letzte Teil, den wir hatten, war vor 20 Jahren, und wir wollten natürlich, dass viele der Capcom-Teams intern ein neues Onimusha kreieren wollten, aber es gab viele Titel, an denen wir arbeiten mussten, es gab Dinge, die wir tun mussten, und die Entwicklung eines Spieltitels dauert ungefähr 3 bis 5 Jahre. Es war also nicht einfach, alle Teams zusammenkommen zu lassen, und das Timing passte einfach nicht wirklich zusammen.

"Aber nach 20 Jahren gab es einen Moment, in dem alle Kernmitglieder zusammenkommen konnten, und zur gleichen Zeit hatten wir die neue RE Engine, unsere interne Engine, die ein sehr gutes Timing war, die verfügbar wurde, und wir beschlossen, dass es ein großartiger Zeitpunkt war, die neue Onimusha-Version zu haben. Also haben wir angefangen, daran zu arbeiten, und wir streben eine Veröffentlichung im Jahr 2026 an."

Da viele neuere Fans mit der Onimusha -Serie nicht vertraut sein werden, haben wir auch gefragt, wie Way of the Sword versucht, sich von den anderen Action-RPG-Titeln abzuheben, die in letzter Zeit unglaublich beliebt geworden sind.

Kadowaki antwortete: "Also, es ist 20 Jahre her, dass wir das letzte Onimusha hatten, und es gibt viele Leute, die die Onimusha-Serie nicht kennen, und mit diesem Teil wollten wir offensichtlich einige Elemente haben, die wir aus den Titeln übernommen haben, die wir in der Vergangenheit hatten. Zum Beispiel das düstere Fantasy-Setting, das Onimusha hat, und auch die aufregende Schwert-Action, die der Issen ermöglicht, und die einzigartigen Charaktere, mit denen du im Spiel interagieren kannst. Und obendrein wollten wir einen kleinen Unterschied in der Action machen, damit wir auch Seelen absorbieren können."

Ihr könnt euch das vollständige Interview mit Kadowaki unten ansehen, in dem wir auch darüber sprechen, wie es darum geht, dass Onimusha: Way of the Sword eine Herausforderung ist , aber nicht "euer Selbstvertrauen zerstört", wie Capcom Kyoto in der Umgebung reflektiert hat und vieles mehr.