Capcom Online Program TGS 2025: Onimusha: Way of the Sword enthüllt im neuen Trailer die Vergangenheit des Protagonisten

Die Tokyo Game Show ist jetzt für den Geschäftsbetrieb geöffnet, da heute (nach der europäischen Zeitzone) die Veranstaltungen der verschiedenen Spielefirmen begonnen haben, und es sieht so aus, als würde das diesjährige Jahr 2025 ein starkes Jahr werden. Den Anfang machte der RGG Summit, auf dem das Studio Like a Dragon Yakuza Kiwami 3 ankündigte. Und dann machte Capcom seine Sondershow, in der sie ihre aktuellen Spiele aktualisierten und eine Vorschau auf bevorstehende Veröffentlichungen gaben, wie z. B. Onimusha: Way of the Sword.

Der heutige Trailer hatte ein wenig Gameplay, konzentrierte sich aber hauptsächlich darauf, uns den Protagonisten des Spiels, Miyamoto Musashi, vorzustellen, der von den Toten zurückkehrt, um es mit Dämonen aufzunehmen und Allianzen mit einigen unwahrscheinlichen Verbündeten zu schmieden.

Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen. Onimusha: Way of the Sword hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber es erscheint 2026 für PC, PS5 und Xbox Series. Bist du bereit, den Kampf gegen die Dämonen aufzunehmen?