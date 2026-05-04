Callum Turner und Monica Barbaro flirten in der kommenden Rom-Com One Night Only

Eine Zeit lang war das Rom-Com-Genre im Kino ziemlich katastrophal, aber in den letzten Jahren haben wir gesehen, wie es mit Hits wie Anyone but You, Eternity und Materialists wieder aufblühte und sich ausdehnte. Bald wird eine weitere Rom-Com ihr Debüt feiern, One Night Only soll Ende August in die Kinos kommen.

Dies ist ein alberner Film, der in einer Welt spielt, in der Singles legal nur eine Nacht im Jahr Sex haben dürfen, in einer bizarren Purge-ähnlichen Situation. Diese Nacht wird zu einem Lust-Fest, der unvorhersehbarste Nacht des Jahres, um eine echte Verbindung zu jemandem zu finden – genau in der Situation, in der sich Callum Turners Owen und Monica Barbaros Allie befinden. Zum Glück stecken sie gemeinsam in dieser Situation.

Von Regisseur Will Gluck, der auch den bereits erwähnten Anyone but You gedreht hat, zeigt One Night Only ebenfalls Maya Hawke, Julia Fox, Molly Ringwald, Levar Burton und weitere in den Hauptrollen. Der Premierentermin ist auf den 28. August angesetzt, und unten sehen Sie den Trailer zum Film zusammen mit der Zusammenfassung.

"Kürzlich verlassene Owen und die hoffnungsvolle romantische Allie sind vielleicht die einzigen beiden Singles in der Stadt, die mehr als nur eine schnelle Begegnung suchen. Beide spüren einen Funken, als sie sich treffen, aber eine Reihe von Fehltritten und Nebenquests erschwert ihre Nacht und hält sie auseinander. Während sie jeweils aufeinander zu- und von ihnen durch die Stadt eilen, könnten sie feststellen, dass das Einzige, was sie am meisten wollen, näher ist, als sie denken."